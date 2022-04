Mustapha DIKOUK

Sportif dans l'âme, ancien sportif de haut niveau , pratiquant régulièrement plusieurs sports, natation, course à pied, vélo, ski de randonnée, amoureux de la nature et passionné par les voyages et la découverte de culture.

Mon caractère, à l écoute des autres et mon sens développé de la communication font de moi une personne très abordable et ouverte.

Après plusieurs années d’expérience au sein de multinational en France et à l’étranger, accompagné de plusieurs années d’expérience au sein de TPE et PME à différents postes me permette aujourd'hui d’être très polyvalent. Homme de terrain avant tous.



Mes compétences :

gestion et commercialisation

Management d'équipe

Management commercial

Sport de haut niveau

Service client

Commerce équitable