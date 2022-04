Donald MBENG

Salut à tous !la MMS-G dont je suis le représentant est une jeune entreprise libérale et professionnelle nous exerçons dans les domaines des activités métallurgiques d'ou réalisation et montage de toutes structures en chaudronnerie et tuyauterie,nous sommes jeune en temps qu'entreprise mais connu individuellement dans certaines société de la place ou nous avons déjà exercé.aujourd'hui nous demandons à des sociétés mère de tendre la main et faire confiance, de nous accorder certains de leurs travaux en métallurgie.nous faisons de la réalisation perfectionnée des paniers,des skids, manifolds, des baotlandings,des passerelles,et les connections des têtes de puits et autres.

Ainsi nous prieons vivement aux clients désireux d'échanger avec la MMS-G de bien vouloir nous contacter afin de bénéficier des atouts professionnels de la jeune entreprise libérale et de perfectionner son niveau de management.



Mes compétences :

tuyauteur/chaudronnier

Travail en simops

Bonne gestion des activités de travail et de delai

Bonne lecture des isometries

Rigoureux et travailleur

A l'écoute des besoins technique des ouvriers

Bonne relation humaine