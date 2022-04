Donald POTARD

Après avoir dirigé le groupe jean-paul Gaultier, la chambre syndicale du prêt à porter des couturiers et des créateurs, puis la branche continentale du groupe Marchpole, et la société Jean-Charles de Castelbajac, je crée la société Agent de luxe, qui est agent artistique pour les créateurs de mode et de desing, Coach pour les dirigeants d'entreprise du luxe et fait du placement pour les créateurs et les cadres supérieurs dans le monde du luxe. (voir ci-dessous).



Mes compétences :

Bar

Cinéma

Cosmétiques

Couture

Gastronomie

Luxe

Mode

Opéra