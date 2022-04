Donat DOLPHEN

Je suis infirmier depuis 1994. j' ai travaille au centre oscar lambret pendant 10 ans en tant que polyvalent dont 5 ans en réa.

depuis 2006 je travaille pour une association dans la prestattion de sante a domicile: l'adair.

depuis 2007,je suis conseiller medico-technique. j installe des VNI et PPC a l'hopital et a domicile, j'eduque les patients et les professionnels de santé. je suis ces patients pendant les 6 premiers mois de ttt, je fais gazometrie a domicile et suivi paramedical. j' entretiens egalement la relation de confiance avec les medecins prescripteurs. je demarche de nouveaux prescripteurs. Depuis novembre 2015, je m'occupe de la coordination de mon équipe de Conseiller Médico-Technique en préparant leur tournée avec Toursolver et je dispatche les installations à l'hôpital ou à domicile. Et je reste en soutien lors de surcharge de travail sur le terrain. Depuis avril 2016, je suis infirmier conseil en télé suivi. Ma mission consiste suite à une alerte de télé observance de motiver en coachant les patients sous PPC. Analyser les dossiers lors d'IAH élevé et déclencher des missions pour faire des relevés d'observance pour présenter le dossier aux médecins, de régler les problèmes de fuites par des conseils d'entretien et de pose et faire intervenir un technicien à domicile si besoin.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Toursolver

Chronogestor

Movex