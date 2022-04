Ph.D et CWP

Très motivé, autonome avec plus de dix ans d'expérience dans la recherche fondamentale et appliquée à travers des projets de R & D couvrant de larges domaines d’applications. Sens critique développé, de solides compétences d'analyse et de recherche. Sens aiguë de la communication et interactivité.



Mes compétences :

Management opérationnel

ArcGIS

Cartographie SIG

Chimie analytique

AWWA et Rmwea

MATLAB

Labview