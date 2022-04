Donatella DE MONTE

Après l'obtention de mon Master 2 (Juillet 2015)à la suite de 3 années d’études dans une école de commerce qui m’ont permis d’acquérir plus de deux ans d’expériences dans le secteur des Achats et du E-Commerce, me voilà à 100% dans le monde du travail où je souhaite aujourd’hui m’épanouir pleinement à travers des missions, des valeurs, une équipe et une bonne dose de bonne humeur !



Mon cursus universitaire m'a permis d'acquérir et de consolider mes compétences et connaissances sur divers domaine comme le e-commerce ( langage HTML , Ergonomie , Google Analytic , Gestion de projet, Stratégie On/Off Line ... ) , le management ( Gestion de crise , Animation d'équipe , RH .. ) , les achats avec entre autres la négociation fournisseurs , le pilotage de la performance ....



De nature dynamique et spontanée , j'ai le gout du travail bien fait. Ma capacité à apprendre rapidement me permet de m'adapter facilement à toute nouvelle situation. Entreprenante dans l'âme , je suis force de proposition et aime être responsabilisé sur les différentes missions qui me sont confiées .





Disponible dans l'immédiat sur tout le secteur Nord Pas de Calais, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Xmind

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

CSS

HTML 5

Photofiltre

Google analytics

Microsoft PowerPoint

eCommerce

Merchandising