PBC Sarl devenue "PBC Pharma", est une jeune entreprise agréée par l'Etat de Côte d'Ivoire pour l'import et la commercialisation de produits pharmaceutiques, du matériel médico-chirurgical, du matériel et de réactifs de laboratoire. Dans un but de développement, son fondateur - M. Donatien ABE voudrait l'ouvrir au monde extérieur en vue d'un partenariat productif.



Mes compétences :

Informatique de gestion

Délégué pharmaceutique

Comptabilité

Commercial

Import/export

Etude de Marche

Entrepreneur