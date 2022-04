Donatien Bertrand

L'Ecole Européenne de Bien Etre forme aux techniques de relaxation par des professionnels de votre région se déplaçant à votre domicile partout en France, Corse, Antilles, Belgique, Suisse.

Nous proposons 60 formations certifiantes allant de la sophrologie, soins palliatifs, naturopathie, hypnose à tous les massages de confort.

Nos 300 formatrices professionnelles se déplacent jusqu'à vous, aux dates que vous souhaitez et vous font bénéficier de cours individuels personnalisés à votre projet professionnel.

De nombreuses entreprises et organismes publics nous font confiance dans le cadre du CPF(ex DIF) et du CIF : Veolia Environnement, Nouvelles Frontières, PSA Peugeot Citroën, PPR, Carrefour, Caisse des Dépots,...Conseils Région, communes, Pôle-Emplois, et les OPCA.

