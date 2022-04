Donatien BLAISONNEAU

Autonome et ayant acquis de bonnes compétences techniques sur l’ensemble des technologies mises en œuvres, j’ai également développé un solide esprit d’analyse fonctionnel.

Capable de m’adapter à divers domaines, s’intégrer et travailler au sein d’une équipe ne me pose aucune difficulté.

Au travers de mes 10 années d'expérience, je suis intervenu auprès de grands comptes dans divers domaines : Télécom, énergie et finance.

A également acquis une solide expérience de pilotage : 2 ans chef de projet sur une TMA pour EDF et 4 ans responsable fonctionnel pour Orange avec une équipe en partie "offshore".



Mes compétences :

Java EE

Gestion de projet

Java