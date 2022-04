Donatien BRUGGEMAN

Abylsen est un groupe de conseil en ingénierie créé par plusieurs entrepreneurs à l’échelle européenne. Depuis 2005, le groupe concourt à l'innovation et à la performance des entreprises en apportant l'expertise en ingénierie de technologies dont elles ont besoin dans leurs projets de transformation. Reconnu pour sa culture de l’excellence, Abylsen propose à ses consultants des missions passionnantes, dans lesquelles ils gagnent rapidement en autonomie et en responsabilités. Nos consultants cultivent un esprit de challenger en se dépassant et en révélant leur potentiel grâce à notre accompagnement managérial et nos programmes de développement personnel.