Donatien DACOSTA

Titulaire d'un BT cuisine et d'une expérience de plus de 15 ans; je maîtrise parfaitement les techniques pour réaliser les plats les plus complexes et je suis aussi apte à créer les nouvelles recettes en ayant pour optique de garder le plaisir gustatif de ma clientèle

je peux également former ; encadrer; et coordonner une équipe de cuisine dans une bonne ambiance de travail ; ainsi qu'organiser et gérer l’ensemble du processus de production culinaire ; superviser et contrôler les inventaires de fin de mois ; garantir les normes d'hygiènes et de sécurité dans l'ensemble de la cuisine



Mes compétences :

Formation