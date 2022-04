Donatien GRIFFON

De formation Ingénieur généraliste par apprentissage, j'ai réalisé mon cursus scolaire au sein de l'école HEI campus Centre et l'alternance dans la société MECI en tant qu'apprenti chargé d'affaires / chef de projet.

J'ai notamment aux projets Ichtys pour Samsung Heavy Industry, et unité d'injection de dihydrogène dans les réseaux de gaz naturel pour GrDF dans le cadre du Power to Gas.

Actuellement embauché au poste d'ingénieur Démarrage dans la société Air Liquide, je supervise les phase de pre commissioning et commissioning sur des chantiers en france et à l'étranger



Mes compétences :

Pétrole

Gaz naturel

Gestion de projet

Project Management

Visual Basic