Donatien KOUAMÉ

J'ai un BTS option Marketing à l'Institut Supérieur Professionnel Notre Dame de la Paix(ISP NDP) Abidjan-Treichville. J'ai fait 2 ans et 6 mois à Orange et Côte d'ivoire Télécom en tant que conseiller clientèle.

Et depuis Septembre 2014 , je suis superviseur des actions terrain à Ivoire Soft Service (ISS) , un cabinet qui sous-traite avec Orange ci pour ces actions terrain: Vente, promotion ; information, etc.

J'ai toujours atteint mes objectifs.



Mes compétences :

Diplome du challenge Marketing Direct et Fidélisat

back office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel