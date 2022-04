Donatien LANGUMIER

Mes connaissances des enjeux du développement durable et de l'économie sociale et solidaire, couplées à mon expérience commerciale en agro-alimentaire me permettent aujourd'hui de mener à bien de nombreux projets de revalorisation de surplus et invendus au sein d'EQOSPHERE. Au delà du développement commercial de l'entreprise, mes principales missions font appel à mes compétences en gestion de projet, conseil, audit et conduite du changement.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Développement durable

Gestion de projet

Communication

Marketing