Donatien SAMBA

Ancien étudiant en SC.ECO, devenu PNC, puis agent logistique en France.

je poursuis la formation excitante d'AIEB pour

une reconversion dans le tertiaire.

intéressé par les mouvements des biens et services,dans le contexte actuelle, je tiens à toucher du doigt la matière des théories élaborées et ressassées depuis des décennies et mis à jour au gré des changements structurels et conjoncturels de nos temps.

Plutôt pondéré, j'agis après réflexion. Avec ce détour professionnel, j'ai intégré pas mal d'attitudes et aptitudes propices à promouvoir le travail comme valeur déterminante pour mon épanouissement.



j'aime la musique, la natation, les voyages, la lecture, l'internet et les promenades.



Mes compétences :

Assiduité

Objectivité

Perseverance

Perspicacité

Ponctualité

Ténacité