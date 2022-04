Donatien Thierry TALLA

Riche en expérience dans divers domaine professionnels (Commercial, Comptable et Marketing, administratif), je commence une nouvelle conquête professionnelle dans la Gestion des Ressources Humaines. Fort de ces expériences, je suis heureux de faire partie de l'équipe des pionniers de la Télémétrie au Cameroun.



Cette nouvelle technologie qui a complètement modernisé le contrôle à distance et le monitoring des consommations diverses dans les télécoms. UNE FOIS DE PLUS, JE PARTICIPE A L'HISTOIRE économique de mon pays.



Mes compétences :

Management commercial

Management opérationnel

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Coaching d'équipe

Analyse de données

Gestion des compétences