Donatien THUAULT

Bonjour;



Actuellement jeune diplômé ingénieur, je suis en CDI chez ERDF à Rennes. Ma mission consiste à être formé et acquérir pendant 2 ans de l'expérience ainsi qu'une vision globale de l'entreprise. Je désire inscrire cette mission dans mon projet professionnel: ingénieur manager.



En stage puis en mission intérim depuis février 2014 chez ERDF, j’ai rejoint le pôle Gestion-Finance à la Direction Interrégionale Ouest où j’ai réalisé l’étude de la filière dépannage. J’ai été amené à expliquer la formation des coûts par une analyse fine de la main d’œuvre, des achats de travaux, du matériel Serval, des engins etc… De plus, les multiples immersions effectuées en Direction Régionales dans les bases d’exploitation, clientèles et travaux sous tension m’ont permis de comprendre le métier et de donner du sens à mes études. J'ai appris la technique liée aux réseaux de la distribution d'électricité à la fois sur le terrain et grâce aux formations reçues en interne. J’y ai développé un goût pour le contact du terrain que je souhaite concilier avec des études techniques en lien avec ma formation.



Passionné par les voyages, j’ai découvert plusieurs continents et de nombreuses cultures. De telles expériences au bout du monde m’ont apporté autonomie, curiosité et adaptabilité qui animent mon quotidien, et justifient ma mobilité.



Acteur dans des projets de groupe sur le plan scolaire, associatif ou sportif, je pense apporter à notre équipe mon dynamisme, mes capacités d’analyse, et particulièrement mon aisance relationnelle acquise au cours de mes différentes expériences personnelles.









Mes compétences :

BREVET DE SECOURISTE PSC1

Gestion de projet

Management

Étude de marché