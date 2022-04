Donatienne LAVOILLOTTE

Après 8 ans d'expériences sur le marché de l'événementiel, dont plus de la moitié à observer et contribuer dans la sphère spécifique de l'événementiel responsable, j'ai affiné mes compétences dans 3 domaines : la communication, la gestion de projet et le développement durable.



Je mets aujourd'hui mes compétences, mon dynamisme et mon sens du relationnel au service de projets d'envergure, afin d'accompagner les organisations qui souhaitent aller vers plus de responsabilité environnementale et sociétale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement durable

Sens pratique

Organisation

Adaptabilité