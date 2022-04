Donatienne PAGES

AGAMI Family Office est une société de conseil indépendante dédiée à l’accompagnement patrimonial des familles et des entrepreneurs.



- Family Office : organiser et coordonner le patrimoine de familles françaises résidant en France et en Europe - gouvernance familiale, conseil juridique, fiscal, financier, immobilier, gestion administrative, philanthropie.



- Entrepreneurs : décharger les chefs d’entreprises des contraintes du quotidien via un guichet unique - protection de l’entrepreneur et de sa famille, déclarations fiscales, ingénierie patrimoniale, structuration de l’outil professionnel, optimisation de la rémunération, conduite du succès.



- Corporate : conseiller les trésoreries de sociétés, associations, fondations - optimisation de la performance, sélection de partenaires financiers, gestion des risques, négociation tarifaire.



Localisation : Paris - Bruxelles - Lyon



http://www.agami.com/