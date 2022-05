Laurine FAGEOT

Suite à l'obtention d'un Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle - Droit du Design effectué à l'université de Lyon 2 Lumière, je me destine à une carrière juridique ayant à trait à la propriété industrielle, artistique et littéraire.



Véritable passionnée d'art, d'architecture et de mode, cette spécialisation me permet de concilier mes envies.

Ainsi, je me dirige vers les métiers de juristes PI tout en gardant l'envie d'intégrer un cabinet d'avocats.



Mes compétences :

Architecture

Design

juriste

Luxe

Mode

Presse

Propriété industrielle