Donato AUDREY

MAD com : communication et développement commercial de PME sur le secteur PACA.

Prestations :

- Gestion et optimisation de budgets publicitaires, achat d'espaces (presse, radio, affichage, web, magazines...)

- Web-marketing : webmestre (responsable de site internet) avec création et administration (gestion du contenu), Référencement Google, Consultant SMO, Création et gestion de campagnes e-mailings, Gestion et animation de réseaux sociaux.

- Création de vidéos

- Création de visuels, gestion de banque d'images.

- Impression







Dernier poste occupé salariée :

Manager équipe Grands-Comptes, EUROSUD

Chef des ventes à Eurosud, régie publicitaire du groupe Nice Matin.

Responsabilité de l'équipe Grands Comptes. En lien avec la Direction et l'éditeur, en charge de la gestion et du développement du CA des clients phares :

- management équipe commerciale

- interventions auprès des clients

- mise en place des projets fédérateurs (recherche de partenaires)



Mes compétences :

Communication

Médias

Webmarketing

Internet

Développement commercial

Réseau

Créativité

Organisation

Référencement

Référencement naturel

Référencement internet

Dynamisme

Partenariats