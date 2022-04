Donel FLORENCE

Spécialisée dans le développement de l'activité des entreprises, forte de 13 années d'expérience dans l'accompagnement de la stratégie commerciale et de la relation clients, j'ai développé des compétences en développement de portefeuille clients.



Orientée résultats, j'ai un goût prononcé pour l'analyse de chiffres et l'envie de relever des défis.



J'ai choisi de rejoindre une formation action commerciale en centre d'entraînement intensif afin de parfaire mes connaissances en techniques de vente.



Curieuse, réactive, enthousiaste et persévérante, je suis à la recherche d'une opportunité sur un poste de commerciale B to B.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Marketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Négociation

Gestion des stocks

Prévision des ventes

Développement produit

Analyse de marché