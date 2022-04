Dongmo PAUL GAÉTAN

16 d'expérience dans l'intégration technique et fonctionnelle des solutions informatiques dans les domaines suivants:



MOA

AMOE

MCO

PMO



Finance-Contrats/ trésorerie d'entreprise

Migration de progiciel de trésorerie

Cash & Risk Management

Etude d'opportunité

Conduite de changement

Rédaction des cycles de vie Métier

Refonte des procédures métier

Mise en place des procédures d'administration fonctionnelle



Intégration Oracle eBS



Mise en oeuvre Oracle EBS 11i (modules IP, PO, AP, AR, APC, GL, INV, PA, OM, QP, OKC-OKS, UPK, BI APPS)

Maintenance corrective et évolutive autour des solutions Oracle EBS

Tunning des interfaces traitements spécifiques

Migration & Intégration R12.1 (AP, AR, GL, PA, SLA, eTax)

Migration 11.5.9 vers 12.1.3 en parternariat avec Oracle Consulting

Refonte/Portage d'interfaces Clients et Trésorerie



Pilotage de projets



Gestion/pilotage de projet de TMA en Infogérance/nearshore

Mise en place de projet de TMA

Rédactions des documents contractuels (PAQ, convention de services, plan de reversibilité...)



Mes compétences :

Cobol

MOE

MOA