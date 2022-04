Dongping YING

Diplômé à l'année 2015

Ingénieur en option Génie Mécanique de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC).

Filière: Mécatronique, Actionneurs, Robotiques et Systématiques

Expériences dans le domaine automobile.



Mes compétences :

ANSYS

Pro/ENGINEER

Poka-yoke

NI Multisim

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

LabVIEW

CodeWarrior

CATIA

C++

C Programming Language

Autodesk Inventor

Autocad

AMESim