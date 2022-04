Dongyue WANG

COMPETENCES TECHNIQUES:



Système : VISTA, XP, LINUX, WINDOWS SERVEUR 2008



Langages : C#, ASP .NET, XAML, DOTNET 2.0, 3.0 et 3.5, JAVASCRIPT, TRANSAC SQL, SHELL, HTML, ADO .NET, XML, XSLT, XML-FO



Outils : VISUAL STUDIO 2005 et 2008, FRAMEWORK 3.0/3.5, MICROSOFT TEAM SYSTEM, DEVEXPRESS, WCF, WEBSERVICES, WEBPART, SILVERLIGHT, MICROSOFT VISO POUR ENTREPRISE ARCHITECS, TORTOISECVS, ENTREPRISE LIBRARY, LOG4NET



SGBDR : SQL SERVEUR 2005 et 2008



Serveur Web : IIS 7, IIS 6



Méthodes : UML, ARCHITECTURE .NET, OBJET METIER, POLYMORPHYSM



