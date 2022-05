Durant les dix ans d'expérience dans la gestion du système qualité et de la gestion des projets, j'ai notamment accompagné des clients internationaux dans la résolution des problèmes, l'amélioration de la qualité et du délai de la fabrication. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans le domaine de la gestion des contrats et des conflits face aux intérêts de diverses parties prenantes. La maitrise des outils informatiques, des normes ISO et de trois langues (français, anglais et chinois) sera un atout pour mon future employeur.