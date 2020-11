Bienvenus sur mon profil.



Diplômée du master management de la qualité à l'UTC en 2009, je suis actuellement employée comme responsable qualité dans un laboratoire de biologie médicale.

Je souhaiterais travailler au long terme dans une société de conseil ou d'audit. Je suis prête à changer de secteur d'activité si les opportunités proposées me permettent d'élargir mes compétences.



Dans le cadre de mon futur emploi, les responsabilités ne m'effraient pas, je suis motivée, ambitieuse et j'aime relever des défis.

D'après les personnes avec lesquelles j'ai déjà été amenée à travailler, j'ai un excellent sens du relationnel, il est donc primordial pour moi d'être en contact avec les gens (collaborateurs ou clients).

J'accepte volontiers la critique si elle peut me faire avancer et m'améliorer.

Je suis également rigoureuse et créative, deux qualités qui me paraissent indissociables pour faire un bon responsable qualité.



A bientôt.



Mes compétences :

amélioration continue

biologie

management de la qualité

approche processus