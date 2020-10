ÉNA – Paris-Dauphine – UTC

Gestion publique – Energie & Développement durable

https://fr.linkedin.com/in/gilbert-branchet-115580109



COMPETENCES CLES DEVELOPPEES

• Gestion de projets et d’équipes

• Suivi budgétaire et reporting

• Maîtrise des techniques et des outils de communication

• Appétence pour le droit public et la gestion territoriale

• Développement de stratégies partenariales et de fundraising



ATOUTS ESSENTIELS

• Sens de l’organisation

• Aisance rédactionnelle

• Excellent relationnel

• Capacité d’adaptation

• Créativité et sens pratique