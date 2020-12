Frédéric CAUNES

Www.archabe.fr



Votre site web ne vous rapporte pas assez ?

Pas assez de demandes de devis, de ventes en ligne ou simplement de notoriété?



Faire progresser votre classement dans Google, faire correspondre la vision de l'internaute , lUX et celle de google, ou tout simplement refondre ou améliorer un site existant c'est mon métier.



Je suis Freelance informatique à votre disposition dans les domaines suivant :



Acquisition de trafic et de leads, caoching, conseil, formation



Référencement naturel SEO:

- Audits de sites

- Suivi de mots clés

- Définition de l'univers sémantique

- Plans d'évolutions

- Optimisation



Gestion de campagnes SEA



Création de sites web sous Wordpress, prestashop, magento



Développement logiciel :

-Etablissement de cahiers des charges fonctionnels et techniques.

-Suivi de projets

-Plans d'améliorations

-Interfaces client

-programmation iOs



Plus d'informations exemples, références sur www.archabe.fr



Mes compétences :

Prestashop

Cahier des charges

Vente

Wordpress

Magento

Création de site web

Gestion documentaire

ISO 15189

Gestion de la qualité

Marketing stratégique

Community management

Gestion de projet

Google Adwords

Webmarketing

SEM

Référencement internet

SEO