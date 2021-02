Cécilia VINET (NYD)

Après plusieurs années à travailler en agence, j'ai décidée de me lancer en tant que graphiste indépendante (10 ans d'expérience).



J'ai travaillée pour de nombreuses entreprises importantes (Nestlé, Barry Callebaut, BuY Paris Duty Free, Plastic Omnium, Albert Menès, Oh!.. Poivrier!) avec autant d'entrain et de plaisir que pour des entreprises locales, des commerces, des restaurants …



Faisant preuve de créativité et d'imagination, je saurai répondre à une demande de création.



Étant perpétuellement à la recherche de nouveaux clients n'hésitez pas à me contacter.

Vous pouvez visiter mon site en ligne : www.tassacafe.fr



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Graphisme

Relations clients

Édition

Publicité

Retouche photo

Logos

Graphisme print

Communication

Adobe Indesign