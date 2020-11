Julien RINGARD CONSULTANT

Bienvenue sur mon profil !



Je vais tout d’abord me présenter, ensuite j’aborderai mon expérience dans le référencement et, à la fin de cet article, vous trouverez mon adresse mail pour me contacter directement.



J’ai 31 ans, j’habite actuellement Marseille, dans le Sud de la France. Je suis un passionné du Web, du sport et des voyages. Profiter de la vie, pour moi, c’est faire de nouvelles rencontres et ne rien laisser au hasard.



Concernant mon parcours professionnel dans le référencement, j’indiquerai simplement que j’aime le travail en équipe et que c’est à mes yeux la meilleure façon de progresser. Depuis maintenant 7 ans, j’ai entrepris des tests et mis en place plusieurs sites internet pour en découvrir davantage sur le référencement.



Pour moi, un site internet doit être un investissement rentable. Gagner de l’argent et réussir du point de vue professionnel sont mes objectifs prioritaires. Pour cela, je suis perpétuellement à la recherche de nouveautés qui me permettront d’améliorer mes performances.



Je retiens de cette expérience qu’il ne suffit pas de lire des articles ou d’écouter les uns et les autres pour devenir un expert en référencement. Il faut du temps, de la réflexion, de l’abnégation mais aussi une vraie envie de réussir.



Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il faut savoir sans cesse se remettre en question, améliorer encore et toujours son positionnement et son taux de conversion.



Aujourd’hui, tout le monde se dit capable de créer un site internet, de faire du référencement, de faire du sport… Mais à quel degré ?



Pour moi, dans le référencement, il n’y a pas de méthode miracle, ni de formule magique, chaque site est différent et a sa propre vérité.



Merci de m’avoir lu,

À très bientôt



Pour me joindre par e-mail : jringard(at)digimood.com



Consultant SEO, Julien Ringard.



