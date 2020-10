Joëlle CONAN

GESTION DE PROJETS - AGILE/CYCLE V

Définition des besoins, des users stories, des roads maps

Rédaction des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles

UX - Modélisation et conception des projets (navigation, ergonomie, sketching, wireframing...)

Gestion du planning et des ressources

Pilotage et suivi des différents intervenants : prestataires, développeurs, designers...

Recette fonctionnelle et technique

Priorisation des anomalies et suivi des maintenances correctives

Suivi des mises en production

Identification des points damélioration et pilotage des évolutions (fonctionnelles, refontes...)



SEO ET OPTIMISATIONS DE SITES

Recueil et analyse des statistiques (trafic, visibilité)

Pilotage des audits (audit éditorial, SEO, technique)

Définition des recommandations doptimisations (éditoriales, SEO, techniques)

Développement de la visibilité et notoriété des sites (Référencement SEO, SEA)



FORMATION ET PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Formation et accompagnement des équipes :

- à lutilisation des outils de communication : CMS, e-mailings

- à une production éditoriale optimisée pour le SEO

Transmission des bonnes pratiques (Guidelines, Quick Wins)

Veille à lapplication des bonnes pratiques



COMMUNICATION DIGITALE ET PROMOTION DE CONTENUS

Gestion de la communication sur les différents supports digitaux

Lancements de nouveaux produits ou dévénements majeurs sur les supports digitaux

Pilotage de lélaboration des supports de communications (bannières, Infographies)

Campagnes e-mailings et newsletters

Statistiques des campagnes



OUTILS :

HTML/CSS - W3C

CMS - Joomla, WordPress, Drupal

OUTILS PROJETS - Redmine, Bitbucket, Suite Office, Google Drive, Google Docs

DESIGN & ERGO - Suite Adobe, Balsamiq, Axure

ANALYTICS & OPTIMISATION - Google Analytics, Trends, Search Console, SEMrush, TinyJPG

MAILINGS - Sarbacane, MailChimp