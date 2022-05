Sandrine PIGNOLO

Dans le secteur de la vente depuis 20 ans, j'ai grandi et fait mes armes dans le domaine de la communication.

De commerciale junior à chef de publicité aujourd'hui, mon expertise dans les techniques de ventes, la relation et la gestion de clients B to B est solide.

L'évolution rapide des nouvelles technologies d'information et de communication me permet de monter en expertise encore et toujours et de pouvoir préconiser des solutions cross médias.

Et pourquoi ne pas apprendre aux autres ce qu'on m'a appris!!



Mes compétences :

Conseil

Rapidité d'assimilation et d'apprentissage

Faculté d'dapatation nouvel environnement

Organisation du travail

Persévérante et responsable

Négociation commerciale