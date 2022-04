Didier LORTAL

Chef de publicité pour la régie O2pub, j'élabore avec mes clients un plan Media et en assure le suivi dans l'écoute de ses besoins spécifiques. Les 25 supports de communication que propose la régie, offre des réponses adaptées a des problématiques très variées. La mise en place de stratégies répondant parfaitement à mes clients est selon moi une source de réflexion et de plaisir importante, le travail en équipe est également une source de motivation. Issu du marche de l'Art et de l'Antiquité pendant 10 ans, je suis particulièrement intéressé par les sciences et les relations humaines.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Arts

Médiation

Marketing

Commercialisation

Chef de projets

Communication

Presse magazine

Chef de publicité

Web