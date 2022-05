Pierre-François DUPIN

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une excellente maîtrise des outils et des étapes d'élaboration d'un plan de communication. J'ai eu l'occasion de m'impliquer dans le développement commercial-marketing et d'assurer son suivi tant sur le plan administratif que budgétaire. Evoluant au sein d'une équipe, j'ai mis en oeuvre différentes actions de communication en direction du grand public (réalisation de supports type plaquettes ou brochures, organisation d'évènements tels que des salons), j'ai également assuré le suivi d'une chaîne graphique (du briefing à la fabrication en passant par le suivi de production et le reporting).

Mon sens de l'écoute, mon aisance relationnelle, ainsi qu'une bonne compréhension d'une stratégie de communication sont les critères qui me qualifient.



Autonome et force de proposition, appréciant le travail en équipe que requiert le monde de la communication et de la publicité, je pense pouvoir apporter une réelle contribution en terme de compétences, et c'est avec grand enthousiasme que j'aspire à m'investir dans de nouvelles missions au sein d'un environnement stimulant.



Mes compétences :

Publicité

Relations Presse

Médias

Management des ventes

Marketing

Conseil en communication

Grande distribution