Donovan LEVERT

Depuis fin 2007, je suis en poste chez SITA France.



SITA fait partie du groupe Suez-Environnement et gère l'ensemble de la chaîne de valorisation des déchets :

- dispositifs de collecte et de tri

- filières de valorisation des déchets (recyclage,...) et de stockage

- activités complémentaires de services industriels.



Ma fonction principale est l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage pour la conception et la conduite des projets d'informatisation du groupe SITA.



Principaux projets en cours de réalisation:

- Refonte du S.I. ERP SITA

- Mise en place d'ordinateurs de bord pour les camions bennes

- Conduite de projets informatiques,



Mes compétences :

Communication

Sécurité

Chef de projet

Gestion de projet

Ingénieur

Réseau

Management

Intégration

Gestion des process

Gestion budgétaire

Animation

Refonte de processus

Contrats informatiques

Coordination

Prise de décision

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Gestion de la qualité