Dorian DE MEIRA

Actuellement :

Gérant de la SASU DOCYMA

Opérateur autorisé de mesure de létanchéité à l'air des bâtiments. (Dept 16-19-24-33-47-63-87)

(Qualification qualibat N°8711)

Diagnostiqueur Immobilier : DPE et DPE Mention, État Termites



Précédemment :

- Technico-commercial RT 2012 sur les départements 24 et limitrophes (16,19,33,46,47,87).

Opérateur autorisé QUALIBAT 8711 de mesure de létanchéité à l'air des bâtiments. (Qualification Qualibat N°8711)

Diagnostiqueur certifié DPE et DPE Mention



Prospection, Suivi, et réalisations des prestations techniques auprès de clients particuliers et partenaires professionnels du bâtiment (RT2012).

Réalisation de diagnostic immobilier : DPE, DPE Mention



- Expérience significative en tant que Technico-commercial au sein d'une société spécialisée en régulation CVC.

En charge d'un secteur commercial (Limousin-Périgord-Agennais).

Fournisseur en matériel de Régulation CVC, Automatismes, Système de supervision et Suivis énergétiques.



Mes compétences :

Habilitation electrique

GTC GTB

Régulation et automatisme

Thermique Énergétique. Froid Climatisation

Hydraulique

ETUDE TECHNIQUE

Vente

Efficacité énergétique

Système de SUPERVISION

Energie renouvelables

Diagnostic de performance énergétique

RT2012

Infiltrométrie

Étanchéité à l'air