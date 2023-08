Edwin OLIVIER

Ayant acquis des compétences dans les domaines de la communication et du marketing entre autres, je souhaite à présent les mettre en relation avec mes passions, mes hobbies. Je suis particulièrement intéressé par la musique et les arts de manière générale, le design, le secteur audiovisuel, les nouvelles technologies ainsi que les médias et le monde digital.

Doué d'un bon sens relationnel, j'aime travailler en équipe, tant dans le rôle du responsable que dans celui de l'assistant même si à terme les responsabilités ne me font pas peur.

Ma formation ainsi que mes expériences professionnelles m'ont appris à être réactif, tenace et curieux dans mon travail. On me dit pédagogue, sérieux et créatif de nature ce qui me porte à croire que je peux être un élément intéressant dans l'entreprise. Proactif, je pratique l'auto-formation car acquérir des compétences reste une source d'évolution certaine à mes yeux.

Ayant connu des expériences réussies, je veux continuer à apprendre et évoluer. Ma motivation est entière et je suis en mesure d'assumer une charge de travail conséquente et des deadlines serrées.



Je recherche actuellement un poste de communiquant et suis disponible dès maintenant donc si mon profil vous a plu n'hésitez plus!



Mes compétences :

Pack office

Internet

Études marketing

Communication évènementielle

Stratégie de communication

Plan de communication

Communication externe

Photoshop

In design

Illustrator

Media planning

Interviews

Communiqués de presse communication

Dossier de presse

Communication visuelle

Campagne de publicité

Campagne emailing

Négociation

Management d'équipe

Management de projets

Marketing digital

Street marketing

Animations commerciales

Community management

Réseaux sociaux

Iwork