Frédérique GUILLET

L'Agence 21, spécialiste dans l'évènementiel et la communication propose différentes formules aux particuliers (wedding planner, organisation de soirée privées, de fêtes de famille) et aux professionnels (organisation de séminaires, journée partenaires, soirée d'entreprise, conseil en communication).



L'Agence 21 exerce essentiellement en Auvergne mais peut se déplacer dans toute la France afin de satisfaire vos besoins.



http://www.lagence21-evenementsauvergne.com/



L'Actualité de L'Agence 21



L'Agence 21 sera à votre disposition du 24 septembre 2011 au 2 octobre 2011 dans l'espace côté tendance de la Foire Exposition de Montluçon.



N'hésitez pas à venir à notre rencontre, nous serons à votre écoute et heureux de pouvoir vous aider dans vos démarches liées à l'organisation de votre mariage ou toutes autres sortes d'évènements.



Mes compétences :

BtoB

BtoC

Communication

Communication manager

dynamique

Encadrement

Implication

Management

Management equipe

Manager

Marketing

Marketing mix

Motivée

Objets publicitaires

Voyages