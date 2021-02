Dorian PIQUET

Psychologue clinicien en libéral au 30 avenue Gallieni, 94100 Saint-Maur des Fossés.

Spécialisé en thérapies comportementales et cognitives (TCC), je pratique aussi l'EMDR.

Je soigne les adultes, les adolescents (à partir de 15 ans).

Je suis spécialisé dans les traitement des traumatismes (viols, agressions...), dans la prise en charge du risque suicidaire, prise en charge des attaques de panique et spécialisé en thérapies de couple.

Je traite les troubles anxio-dépressifs et autres troubles de l'adulte.

Je participe au dispositif de consultation et de soutien auprès des étudiants en IDF en lien avec l'AFTCC au sein du cabinet APEA

J'utilise les techniques thérapeutiques qui ont fait la preuve scientifique de leur plus grande efficacité.

www.psychologues-apea.fr



Mes compétences :

Psychologie

Psychothérapie