Dorian SOYEUX

Titulaire d'un Master en Bioressources Aquatiques en Environnement Méditerranéen et Tropical au sein de l'Université Montpellier II.

Cette formation est tournée vers l’acquisition de connaissances pour l’exploitation durable des ressources halieutiques. Elle a pour but de former des personnes qui auront les compétences de travailler dans les postes à responsabilités en aquaculture ou en gestion de l’environnement marin.

---------------------------------------



Compétences :



• Production de ressources en écloserie marine méditerranéenne :

- Tri taille, tri qualité, suivi du cheptel, traçabilité, optimisation de l'alimentation

- Vaccinations et traitements des alevins

- Chargement et déchargement de camions transportant les alevins

- Approvisionnements en matières premières (aliment, oxygène...)

- Divers travaux d'entretiens du site (PVC, rénovation du matériel, structures...)

- Changement et réparations des filets (grossissement en cage)

- Opération de pêches



Technicien supérieur aquacole spécialisé dans le transport d'alevins en bateau piscine :

- Réception du poisson et chargement du bateau

- Optimisation du transport des alevins en bateau

- Gestion de l'oxygénation, de l'alimentation et de la santé des poissons

- Embarquement pour traversée de la mer Méditerrannée



• Aquaculture tropicale : Crevetticulture (Zootechnie, Optimisation de protocole, Gestion de ferme, Approvisionnements...)



• Biologie et écologie des animaux aquatiques

• Stratégies de management des systèmes de production

• Milieux et marchés des productions aquatiques

• Gestion des risques et de la qualité (Traçabilité, Qualité – Normes ISO, Hygiène HACCP…)

• Gestion de projets et d’activités en entreprise (Projet Innovant de Conchyliculture en profondeur / Responsable logistique du Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie SMPE 2012)



---------------------------------------



Savoir-être :



* Sociable

* Altruiste

* Compréhensif

* Respectueux

* Réactif

* Cool

* Volontaire

* Instinctif

* Déductif

* Inventif

* Solide

* Débrouillard

* Diplomate

* Visuel

* Mobilité

* Franc



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Gestion des risques

Optimisation des process

Aquaculture

Biologie

Production