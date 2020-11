Doriane GIUILI

Membre du CollectifEdition : http://collectifedition.net/ :

coordination et réalisation d’ouvrages pédagogiques et illustrés

▶ Prise en charge complète de votre projet éditorial jusqu'à publication

▶ Intervention ponctuelle sur la chaîne d’édition (relecture, correction, rédaction)

▶ Conception et réalisation de vos projets pour le web (newsletters, articles)



Rédactrice du Web Magazine : Revue Watt

revuewatt.com



Rédactrice de newsletters et conseil en communication écrite pour les entreprises (Web)