Doriane HENRY

Diplôée d'un Master en stratégie et conseil en communication, je suis actuellement à la recherche dune opportunité dans le secteur de la communication.



Polyvalente sur les missions de la communication, je sais concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de communication à travers des outils numériques (community management, administration des sites web), aussi bien que des outils plus traditionnels (relations presse, communication événementielle).



Passionnée par le théâtre et le milieu du spectacle vivant, je suis titulaire d'un diplôme universitaire de théâtre en plus de mes diplômes en communication. J'ai pu effectuer trois stages dans ce milieu, en compagnie de spectacle de rue, salle de spectacle et société de production de spectacles vivants et suis depuis 2019 ouvreuse en vacation dans la salle de spectacle de l'Ensemble Poirel à Nancy.