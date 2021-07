J'allège votre quotidien pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel de votre métier.



25 ans d'expériences professionelles dont 20 ans auprès de directeurs et présidents,

Bilingue,

Rapidement opérationnelle et très réceptive à la nouveauté,

Jexerce mon rôle dinterface et de pivot avec discrétion et diplomatie auprès des divers acteurs, internes ou externes.





Valeur ajoutée :

. Expérience pluridisciplinaire,

. Capacité à gérer en autonomie des dossiers complexes,

. Sens de l'organisation, du service, du relationnel et de la diplomatie,

. Adaptabilité, réactivité, autonomie,

. Ecoute, analyse, esprit de synthèse, force de propositions,

. Attachement aux valeurs humaines au service de la réussite collective.



https://www.linkedin.com/in/dorine-fauvet-535b57140/

http://www.doyoubuzz.com/dorine-fauvet