Dorothée CARSON (DUPUIS)

Je suis en train de créer ma micro-entreprise de Contrôleur de Gestion FREELANCE sur la zone de Poitiers (Niort, Chatellerault, Tours ...).



Auparavant, j'étais Responsable du Service de Contrôle de Gestion de SeLoger. Cette belle avententure a duré plus de 20 ans (j'ai créé le Service quand le Groupe en était au stade de start-up).



J'interviens sur tous les aspects du Contrôle de Gestion, en particulier le pilotage de l'activité (reporting, tableaux de bord, business plan).



Je m'adapte facilement à différents environnements (Internet, Banque, Industrie), aussi bien en France qu'à l'international (je suis bilingue anglais et j'ai travaillé 4 ans en Afrique du Sud).



Je suis rigoureuse, fiable, pédagogue et j'aime transmettre.



Je serais heureuse de mettre mes compétences à votre service.