Douchet MARIE-CHRISTINE

Marie-Christine DOUCHET créatrice de l'Ecole "MAGNETISME-MASSAGE". Suite à long cursus en magnétisme 'énergie humaine et universelle" - parcours en médecine énergétique - cursus de maître REIKI - cursus en Sophrologie "méthode Alphonse CAICIDO" puis cursus en massages.



Ce parcours m'a permis d' inventer un protocole alliant magnétisme et massage afin de l'enseigner aux Esthéticiennes ainsi qu'aux particuliers.

Protocole que j'avais exposé lors du 37ème Congrés international des Nouvelles esthétiques à Paris et conférence également à Sousse en Tunisie.



Mon intérêt est de transmettre ce merveilleux savoir qui fait des miracles sur les personnes qui l'ont expérimentées et les esthéticiennes qui ont pris les cours leurs a donné la possibilité de doubler la clientèle.



Pour prendre connaissance des séminaires organisés je vous invite à aller sur mon site internet indiqué ci-dessous :



