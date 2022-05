Diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics de l'Industrie et du Bâtiment (ESTP) en 2012 en tant qu'Ingénieur Travaux , j'ai ensuite travaillé chez GTM TP IDF VINCI dans le génie Civil en tant que conducteur de travaux. pendant 1 an.

Par la suite, mes projets étaient de retourner dans ma région à Bordeaux, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant deux ans en tant que conducteur de travaux dans une entreprises de Bâtiment gros-oeuvre de maisons individuelles.



En Décembre 2015, j'ai décidé de partir vivre un an en Australie, le but étant de parler couramment anglais, de m'ouvrir l'esprit et d'acquérir une expérience professionnelle à l'Internationale.

Durant cette année qui m'a permis de maîtriser une langue étrangère, cela m'a donner l'occasion d'acquérir de nouvelles aptitudes tant professionnelles que personnelles. J'ai eu la chance de travailler au sein de plusieurs entreprises de BTP en débutant en tant qu'ouvrier puis chef d'équipe et enfin chef de chantier ce qui m'a permis de passer par toutes les étapes et découvrir une autre approche du métier avec des techniques et réflexions différentes.



Rentré en France en Décembre 2016, j'ai été embauché par le groupe Orpea en Février 2017 en tant que chargé d'affaires travaux en maîtrise d'ouvrage ; poste que j'occupe actuellement.



Le fait de passer du côté maîtrise d'ouvrage m'a donné l'opportunité de développer de nombreuses connaissances techniques tout corps d'états et me permet depuis, de parfaire mon sens de l'organisation et managériale.





Douglas BOYER