Je m'appelle Dounia Derkaoui et je suis diplômée en conseil relation client à distance. Dans le domaine commercial depuis quelques années, j'ai entrepris l'année dernière une démarche de reconversion professionnelle vers le métier d'assistant de gestion. En recherche active de travail, je consacre, en attendant, mon temps libre au bénévolat.



Portant un vif intérêt pour les domaines de l'animation, du commerce et de l’événementiel, j'ai fait le choix de travailler en intérim en tant qu'animatrice commerciale. Je voulais acquérir de l'expérience professionnelle. Cela m'a permis de développer ma fibre commerciale, je devais promouvoir différents produits et faire des animations sur différents points de vente.



Voulant être indépendante et ayant le goût d'entreprendre, j'ai ensuite décidé de créer mon propre emploi avec le désir d'affronter de nouveaux défis. J'ai donc ouvert une E.I. pour vendre du prêt à porter féminin (vêtements, lingerie, accessoires, chaussures, maroquinerie) auprès des comités d'entreprise, sur les marchés ambulants et les braderies. Être autoentrepreneur a été pour moi très enrichissant à tout point de vue.



Par la suite, après avoir suivi une formation professionnelle «Conseiller relation client à distance» auprès de l'AFPA à Nantes où j'ai pu acquérir toutes les connaissances nécessaires (Gestion de la relation clientèle en réception d'appels {assistance, conseil et vente, service après-vente}, Réalisation d'actions mercatiques {marketing} et commerciales en émission d'appels...etc), j'ai travaillé en tant que téléprospectrice B to B. Cette expérience a été riche d'enseignement car j'ai pu traiter des situations très variées, cela m'a permis de maîtriser à fond l'ensemble des tâches que l'on est amené à accomplir en exerçant cette fonction.



Souhaitant acquérir de nouvelles compétences, j'ai pris la décision d'effectuer une autre formation professionnelle « Assistant PME/PMI » au CNAM de Nantes en cours du soir. Tout au long de cette formation, j'apprends comment maîtriser les principes de comptabilité générale, de la gestion et de l'information financière, les outils informatiques utilisés en secrétariat, et de disposer des connaissances de base en droit du travail.





Mes compétences :

Gestion

Animation commerciale

Bureautique

Accueil

Gestion du personnel

Gestion administrative

Appels d'offres

Devis

Relation fournisseurs

Gestion de la relation client

Sourcing

Gestion de contrats

Gestion de notes de frais

Gestion des stocks

Relance client

B2B