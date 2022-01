Dounia SAMANTHA

Belle Thérapeute



Depuis plus de 15 ans, mon parcours personnel me mène vers une exploration de l’être.

Cette recherche, orientée vers le bien être de la personne, commence tout naturellement par une thérapie psychanalytique. L’exploration de « mon histoire » me donne accès à la compréhension des mécanismes psychiques.

Cette approche, uniquement axée sur le mental, me semble toutefois incomplète. Je nourris la conviction que l’Etre est un tout : un mental, certes, mais que nous avons aussi tout un monde émotionnel et énergétique à explorer.

Ma rencontre avec la Sophro-Analyse est la réponse à mon aspiration : la Sophro-Analyse est une thérapie psycho-corporelle qui vise à une transformation profonde tant au niveau mental, qu’au niveau émotionnel et énergétique (corporel). Je suis dès lors convaincue que cette approche est la plus juste, la plus respectueuse de qui nous sommes en réalité.

J'ai complété ma formation en suivant un cursus en sexothérapie et en psycho-pathologie.

Je m’engage à suivre la formation continue et à me faire superviser régulièrement.

A toute personne désirant vivre libre de ses conditionnements, souhaitant être le « pilote à bord » de sa vie et être en pleine possession de son potentiel.

A quel moment consulter?

Lorsqu'il y a un sentiment de mal être, des échecs à répétition, des difficultés relationnelles (dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, au travail,...)

Lorsque vous vivez une perte de confiance, un deuil, une maladie, des symptômes récurrents…

Lorsque vous devez aborder des étapes importantes de votre vie : gérer le stress avant un entretien, un examen, une réunion, un départ, …

Lorsque votre parcours en thérapie «classique» s’essouffle et que vous ressentez toujours un manque ... pour compléter le travail mental (en lien avec le passé), expérimenter une approche davantage orientée sur l’émotionnel et le corporel (en contact avec le présent) et enfin exploiter votre plein potentiel.

Prise de contact su Skype.



Mes compétences :

Thérapie individuelle

Santé publique

Thérapie de groupe

Masseuse

Massage en entreprise

Politiques publiques

Mannequinat

Marketing

Photographie

Communication

Gestion de la qualité

Services