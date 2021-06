Dr. Alpha DIALLO

Ingénieur dans les systèmes électroniques (conception & fabrication) :



Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans les systèmes électroniques embarqués pour une évolution de carrière professionnelle et aussi parce que c'est un domaine qui me passionne depuis tout petit.



Je suis actuellement docteur- ingénieur R&D chargé du développement de procédés de microfabrication de laboratoire sur puces microfluidiques actionnées dans le cadre du projet européen MiMédi (Microtechniques pour les Médicaments Innovants, http://projects.femto-st.fr/mimedi/) dont l'objectif principale est le développent de micro-dispositifs innovants de tri et de caractérisation cellulaire pour le développement de limmunothérapie dans la lutte contre le cancer.



Je suis titulaire dun Master complet (I et II) sur les matériaux et micro/nanotechnologies, et je suis par ailleurs aussi diplômé d'un autre Master II portant sur les nouvelles technologies de lénergie.



A cours de mon cursus universitaire, jai donc effectué deux stages de six mois : un premier stage chez EDF sur les cellules solaires photovoltaïques, et un second stage à linstitut Galilée (Paris 13) portant sur la croissance de couches de diamant pour la production dion hydrogéné destiné au Tokamaks. Par ailleurs, jai déjà une petite expérience en enseignement puisque jai été un intervenant de soutien scolaire de la ville dErmont pendant 8 mois (sur lannée scolaire 2012-2013).



Mes compétences :

Electriques

Electronique analogique et numérique

Langage C

Matlab

Linux

Salle blanche (techniques de microfabrication)

Caractérisation des matériaux

SolidWorks

Comsol Multiphysics